Суд оставил Фургала в СИЗО еще на три месяца

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за решеткой еще на три месяца. Защите бывшего чиновника отказали в просьбе изменить Фургалу меру пресечения.

«Срок содержания Фургала под стражей продлен до 8 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано», — сообщили в суде.

В начале февраля экс-главе региона предъявили обвинение в окончательной редакции по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, которая в середине 2000-х совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Бывший чиновник свою вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает.