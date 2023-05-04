Эксклюзив 04 мая 2023, 16:43 Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Петербурге Красногвардейский суд Петербурга арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве школьницы

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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы подростка на два месяца. С таким ходатайством ранее выступило следствие. В распоряжении «360» оказались кадры из здания суда.

Процесс проходил в закрытом режиме, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Задержанного 16-летнего подростка взяли под стражу до 2 июля 2023 года. Ни сам молодой человек, ни представители его защиты не возражали.

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Ученицу седьмого класса убили под Петербургом 30 апреля. По предварительным данным, девочку заманили в лес под предлогом пикника, где заранее подготовили яму. Когда школьница пришла, ее несколько раз ударили молотком по голове, после чего закопали тело.

В СК рассказали, что по подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка-стримера и его 15-летнюю подругу. Молодой человек дал признательные показания. По данным следствия, подозреваемые использовали телефон убитой — они писали ее матери, чтобы ввести ее в заблуждение относительно ее местонахождения.