Суд арестовал иркутского депутата Левченко на 2 месяца

Басманный суд Москвы отправил депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко в СИЗО на два месяца, до 20 ноября. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Во время заседания адвокат Левченко Алексей Кренделев попросил приобщить к делу документы подзащитного, которые его хорошо характеризуют.

Среди них характеристика с работы и характеристика от КПРФ, свидетельства о браке и рождении сына, договор о найме жилого помещения в Москве. Кроме этого, грамота за добросовестную работу, благодарственные письма. Особенно Кренделев попросил учесть тот факт, что у Левченко полтора месяца назад родился сын.

Сам депутат поблагодарил за то, что заседание проходит в открытом режиме. Он заявил, что состава преступления нет.

Следователь заметил, что речь идет о тяжком преступлении. Левченко, по версии СК, использовал свои административные ресурсы. Также следователь обратил внимание на допрос свидетеля Быкова. Он указывает на то, что ООО «Звезда» не выигрывало торги. При этом не исключается давление на Левченко.

«ООО „Звезда“ никогда не участвовало в картельных сговорах или в чем-то подобном. Следствие было, с моей точки зрения, введено в заблуждение бизнес-структурами и политиками Иркутской области», — заявил Левченко.

Тем не менее он готов сотрудничать со следствием и все объяснить. Левченко попросил отпустить его под подписку о невыезде: готов жить в Иркутске и при необходимости летать в Москву. Уверил, что не собирается скрываться.

Левченко задержали 28 сентября и провели у него дома обыск. По версии следствия, депутат занимался мошенничеством вместе с руководителем ООО «Звезда» Олегом Хамуляком. Следователи подозревают, что Левченко вместе с Хамуляком увеличил стоимость поставки в Иркутск лифтового оборудования с 167 миллионов рублей до 319 миллионов. Причиненный ими ущерб СК оценил в 185 миллионов рублей.

Ранее в законодательном собрании Иркутской области решили забрать у Левченко депутатский мандат. Этот вопрос рассмотрят 30 сентября.

Андрей Левченко — сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который ушел в отставку в конце прошлого года, после разрушительных паводков в регионе.