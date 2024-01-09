Криминал 09 января 2024, 20:26 Суд арестовал двух подростков по подозрению в поджоге шин в подъезде в Петербурге Подозреваемых в поджоге шин у двери квартиры в Петербурге заключили под стражу Pxhere

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Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу до 7 марта двоих подозреваемых в поджоге шин у двери в квартиру на Ленской улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, двое молодых людей, используя автомобильные шины и горючую жидкость, умышленно подожгли шины у входной двери одной из квартир.

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«Обвиняемые повредили дверь и дверную коробку, причинив потерпевшему <…> ущерб в размере не менее 150 тысяч рублей», — предали в пресс-службе.

Один их юношей притащил шины, уложил их, облил все горючей жидкостью и поджег. Второй снимал происходящее на видео. Молодых людей обвиняют по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как уточнили в пресс-службе, у несовершеннолетних нарушителей могли быть заказчики.

Ранее полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Злоумышленники заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Двое из возможных поджигателей были ранее судимы, они заявили, что раскаиваются в случившимся. Молодые люди признались, что им обещали деньги за совершение преступление. В деле не исключен «украинский след». Расследование продолжается.