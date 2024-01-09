Происшествия 09 января 2024, 01:30 Полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру Татаренкова РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — заявила она.

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Ранее Татаренков рассказал о поджоге двери в его квартиру в Санкт-Петербурге. По его словам, с жилищем ничего не случилось, потому что дверь бронированная. При этом поджигатели рассчитывали устроить большой пожар. Они заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь заметила соседка и вызвала МЧС.

Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил «украинский след» в произошедшем. Он отметил, что спецслужбы Украины часто используют свою агентуру. Он призвал подобные поступки немедленно пресекать.