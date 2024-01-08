Происшествия 08 января 2024, 22:24 Джабаров не исключил украинский след в поджоге двери журналиста Sputnik Сенатор Джабаров допустил украинский след при поджоге двери журналиста Sputnik РИА «Новости»

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Причастность украинской стороны в поджоге двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова вероятна, спецслужбы Украины часто применяют свою агентуру. Об этом заявил зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с РИА «Новости».

«К сожалению, это (украинский след — прим. ред.) может быть. Украинские спецслужбы очень активно используют свою агентуру и „спящую“, и полных агентов для совершения терактов и мелких каких-то гадостей, пакостей. Я думаю, что такие вещи немедленно должны пресекаться», — заявил он.

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По словам Джабарова, в России не прибегают к смертной казни, однако могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Он выразил уверенность, что помощь украинским службам должны расценивать как «тяжкое преступление для получения очень тяжелых сроков».

Ранее стало известно о поджоге двери в квартиру Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. По словам журналиста, проход обложили шинами и деревянными досками, бросили бутылку с горючим. Магнитный замок неизвестные заблокировали наклейками.

В результате в жилище пожара не произошло, потому что дверь оказалась бронированной. По мнению ведущего, злоумышленники рассчитывали на жертвы. Огонь заметила соседка и вызвала спасателей. По словам Татаренкова, у происшествия есть «украинский след».