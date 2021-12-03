Стрелок из Cadillac Escaladе уже устраивал дорожные разборки

Водитель Cadillac Escalade, устроивший стрельбу на Малой Грузинской улице и ранивший таксиста, до этого уже участвовал в дорожном конфликте, передал Life.

Согласно данным издания, в мае 2021 года водитель не пропустил на одной из трасс столицы автомобиль Mercedes, разбил зеркало и угрожал оппоненту расправой ножом. Тот написал заявление в полицию, но в итоге столкнулся с надуманным встречным иском.

В этот раз водитель Cadillac Escalade устроил разборки из-за того, что не мог проехать, причем не соблюдая правила, а таксист стоял на месте, включив «аварийку». Между ними произошла словесная перепалка, а потом водитель внедорожника открыл огонь из травматического пистолета. Затем он скрылся. Для его поимки был объявлен план «Перехват».

Как оказалось, раненый таксист вез букет цветов. Девушка рассказала, что слишком долго ждала доставщика цветов, на экране приложения было написано: «Осталась одна минута». Она вышла посмотреть, что его задерживает, и обнаружила мужчину без сознания.