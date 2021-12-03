Раненный при стрельбе в Москве таксист вез букет цветов

Таксист, получивший ранение во время дорожного конфликта в центре Москвы, доставлял букет цветов. Об этом РИА «Новости» сообщила их адресатка.

По ее словам, она слишком долго ждала доставщика цветов, на экране приложения было написано «осталась одна минута». Женщина вышла посмотреть, что его задерживает, и обнаружила мужчину без сознания.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что таксист не уступил дорогу внедорожнику Cadillac Escalade. СМИ написали, что водитель кроссовера не соблюдал правила дорожного движения, но при этом потребовал таксиста уступить ему дорогу. Когда последний отказался, автомобилист открыл огонь из травматического пистолета. По неподтвержденным сведениям, одному человеку понадобилась помощь медиков, но его жизни ничего не угрожает.

Сейчас место стрельбы выглядит так.

Для того, чтобы задержать стрелка, в городе пришлось вводить план «Перехват». Водителя кроссовера в итоге довольно быстро задержали.