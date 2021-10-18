Ученик, который открыл огонь в одной из школ Пермского края, угрожал оружием своей сестре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, она была первой, кто встретился подростку в этот день в школе. Ученик наставил на сестру оружие и приказал идти домой. После этого он два раза выстрелил, но никого не ранил.

Известно, что все произошло в поселке Сарс. Стрелявший — учащийся шестого класса, его задержали. В момент, когда он открыл огонь, в школе находились 300 детей и 30 педагогов. Мальчик бросил оружие после переговоров с директором.

После стрельбы занятия в этой школе 18 октября отменены. Учеников попросили не поддаваться панике. О том, будут ли проводиться уроки 19 октября, станет известно позже.

Полиция разбирается в мотивах подростка. По предварительной информации, он был зол на одноклассников и учителей. Якобы он рассказал, что ему приснился Бог и подсказал, что делать. Правоохранительные органы выясняют, откуда ученик взял оружие. По не подтвержденным пока данным, школьник взял «Сайгу» у отца.