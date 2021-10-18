Все занятия отменили в школе под Пермью после стрельбы

В Пермском крае отменили все занятия в школе, где шестиклассник утром в понедельник устроил стрельбу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Учеников и родителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Занятия на сегодня отменены. О том, будут ли уроки завтра, сообщат дополнительно.

Ученик в поселке Сарс пронес в школу охотничье ружье «Сайга», которое взял у своего отца. Он успел сделать пару выстрелов, одна из пуль угодила в дверь. По предварительной информации, пострадал один ученик, которому осколком порезало ногу. В момент стрельбы он поднимался по лестнице. Мальчик обратился к врачу. Однако официально МВД сообщило, что пострадавших нет.

Стрелявшего остановила директор школы. Она уговорила мальчика зайти к ней в кабинет. По сообщению источника «Интерфакса», при стрельбе школьник выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании заявлял, что действует по «указаниям бога». Задержанный заявил, что подвергался травле со стороны сверстников, которые его регулярно обижали. А принес оружие, чтобы в первую очередь расквитаться с одноклассницей.