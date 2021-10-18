Устроившего стрельбу в школе под Пермью подростка обезвредил директор

Директор школы в Пермском крае обезвредил школьника, открывшего стрельбу внутри здания. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного Министерства территориальной безопасности.

Источник издания рассказал подробности. По его данным, мальчик не стал стрелять по людям и бросил оружие после переговоров с директором. Глава школы после задержал подростка и передал его полицейским.

В тот момент, когда подросток начал стрельбу, в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Известно, что все самостоятельно покинули здание. Источник рассказал, что дети и учителя вышли из школы и отошли на безопасное расстояние до официальной эвакуации. В результате никто не пострадал.

По предварительной информации, в здании находилась сестра подростка. Ее он ранить не хотел, поэтому попросил уйти домой.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы школьника. Среди основных мотивов шестиклассника рассматривается его травля. Также правоохранители выясняют, откуда у него появилось оружие. Предварительно, он стрелял из охотничьего ружья, которое взял у отца. Мальчик задержан. Пока неизвестно, что его ждет в дальнейшем.