Эксклюзив 03 мая 2023, 15:48 «Страх был». Соседка вспомнила встречу с подозреваемым в жестоком убийстве школьницы в Петербурге Соседка вспомнила о страхе при встрече с подозреваемым в убийстве девочки в Петербурге

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Соседка подростка, которого заподозрили в жестоком убийстве девочки в лесу Петербурга, вспомнила свои ощущения от встречи с ним. По ее словам, она испытала чувство страха. Об этом женщина рассказала в разговоре с «360».

«Страх был. Я не помню, были ли на нем шапка или капюшон. Но я помню какой-то внутренний страх — неприятно. Хотелось скорее [уйти]. Мы с мужем списали на то, что была повышенная тревожность из-за беременности. Было несколько раз такое чувство — дико неприятное», — заявила женщина.

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Она не смогла вспомнить, носил ли молодой человек какую-нибудь оккультную атрибутику или нет. Ранее стало известно, что девятиклассника-стримера задержали по подозрению в убийстве 13-летней школьницы. По данным следствия, он множество раз бил девочку по голове молотком. Все происходящее снимала его знакомая, ее тоже задержали.

Подросток на допросе раскрыл детали преступления. Он во время общения со следователями махал в камеру и улыбался. По его словам, он позвал знакомую на пикник с ночевкой. Жертва даже отправила ему деньги на еду.

Подозреваемый признался, что они пошли в заранее подготовленное место. Там уже была вырыта яма для трупа.

СМИ писали, что задержанный подросток интересовался оккультизмом и сатанизмом. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.