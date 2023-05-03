03 мая 2023, 14:56
«Чистосердечное, прикольно». Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы улыбался в камеру на допросе
«Фонтанка»: подозреваемый в убийстве школьницы блогер раскрыл детали преступления
Блогер-подросток из Петербурга, которого подозревают в зверском убийстве 13-летней школьницы раскрыл детали преступления. На первом допросе 16-летний юноша улыбался и махал в камеру, написала «Фонтанка».
«Мне в камеру смотреть или на вас?», — спрашивал девятиклассник во время дачи показаний.
Реклама
Молодой человек рассказал, что вместе с подругой позвал девочку якобы на пикник с ночевкой в лесу в Парголово. Ничего не подозревающая семиклассница даже прислала им деньги на продукты.
«Чистосердечное, прикольно. <…> На самом деле мы пошли в заранее подготовленное место, где мы выкопали яму для тела», — рассказал он.
Несовершеннолетняя сообщница девятиклассника отвлекала школьницу, делая вид, что берет у нее интервью. Блогер забил девочку молотком по голове, подойдя со спины. Подруга хладнокровно снимала зверское убийство на видео: стример и его знакомая хотели сделать «контент». Кадры с места происшествия, где осталась лужа крови после страшной расправы, оказались в распоряжении «360».
Тело убитой и вещи закопали в ту самую яму, туда же положили молоток, которым наносили удары школьницу. Подростки даже написали матери 13-летней погибшей. От имени жертвы они сообщили, что та устала и не собирается возвращаться домой. Однако женщина не поверила и заявила в полицию о пропаже дочери.
Семья девочки просила прессу не донимать их. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.
Санкт-Петербург
Убийства
Блогеры
Реклама
Реклама