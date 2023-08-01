Криминал 01 августа 2023, 15:32 Сторонники неонациста Тесака получили от 8 до 15 лет тюрьмы Генпрокуратура РФ: подмосковный суд вынес приговор шести сторонникам Тесака РИА «Новости»

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Подмосковный суд вынес приговор шестерым соратникам неонациста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) по делу о серии убийств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Сергиево-Посадский городской суд Московской области постановил приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича — Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева», — указали в документе.

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Фигурантов дела признали виновными по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды.

Токмакова суд приговорил к 13 годам лишения свободы. Однако окончательное наказание для него составило 15 лет, так как ранее Краснодарский краевой суд вынес еще один приговор. Кайлю дали 15 лет, Гудилину и Хрулеву — 13, Хотулеву — 10, Лысенкову — восемь.

В прокуратуре указали, что осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что осенью 2003 года Марцинкевич и его соратники состояли в националистической организации, которой руководил Токмаков. В тот период они убили двух человек на территории Смоленской области. В декабре того же года осужденные расправились еще с двумя жертвами в Сергиево-Посадском районе Московской области. После преступлений обвиняемые разослали в посольства нескольких стран обращения о нетерпимости к иностранцам.

В Генпрокуратуре напомнили, что дело против Марцинкевича остановили в связи с его смертью.

Тело Тесака нашли в сентябре 2020 года в камере челябинского СИЗО. По версии правоохранителей, осужденный на 10-летний тюремный срок Марцинкевич покончил с собой.