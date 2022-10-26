Следком завершил расследование дела в отношении Тесака | 360°

Криминал 26 октября 2022, 17:15 Следком завершил расследование дела в отношении Тесака СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича РИА "Новости"

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, а также его соучастников. Об этом сообщила пресс-служба в едомства.

В зависимости от роли участия каждого из обвиняемых им предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти, группой лиц».

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Следователи установили, что осенью 2003 года Марцинкевич и его подельники — Максим Хотулев, Андрея Кайля, Александр Лысенков, Алексей Гудилин, Павел Хрулев и Сергей Токмаков, являющиеся членами националистической группировки, — убили двух человек в Смоленской области.

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В декабре того же года обвиняемые убили двух человек в Московской области. После этого они направили в ряд посольств зарубежных государств письмо с заявлением о нетерпимости к иностранцам.

Также правоохранителям стало известно, что Аристархов, Коротких, Маршаков и Марцинкевич расправились с уроженцем республики Дагестан, опубликовав видео деяния в Сети.

Следствие собрало необходимую базу доказательств, передав рассмотрение дела в суд.

Известно, что тело Тесака нашли в сентябре 2020 года в камере челябинского СИЗО. По версии правоохранителей, осужденный на 10-летний тюремный срок Марцинкевич покончил с собой.