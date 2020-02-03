«Столько людей подключилось»: обвиняемого в убийстве педофила уфимца отправили под домашний арест

Неравнодушное отношение обернулось судом для Владимира Санкина. Мужчина избил жителя Уфы, который, предположительно, пытался заманить к себе двух школьников. Он умер по пути в больницу. На Санкина завели дело и отправили под домашний арест.

«Он не виноват. Все уже, его отпустили под домашний арест. Мы будем дальше доказывать его невиновность. За нас столько людей подключилось, потому что все за нас. Тут реально его вины нет. Просто стечение обстоятельств», — заявила «360» жена Санкина Полина.

Она добавила, что пока не виделась с супругом, а общалась только со следователями и адвокатами.

«Его буквально 15 минут назад только отпустили под домашний арест», — пояснила Полина.

Вечером 31 января Санкин возвращался домой с работы. На улице к нему подбежал мальчик и попросил помочь. Ребенок рассказал, что его с другом заманил в квартиру взрослый мужчина и начал приставать. Владимир пошел со школьником и увидел с мужчиной другого испуганного ребенка. Он начал бить предполагаемого педофила, который потом скончался по дороге в больницу.

«Помощи попросили дети. Любой здравомыслящий человек бы откликнулся на просьбу детей о помощи. Он, конечно, кается сейчас. Никто не хотел такого исхода. Просит прощения у потерпевшей стороны, у его родственников», — приводит «Вести-Башкортостан» слова супруги Санкина.

На Владимира завели дело об умышленном причинении вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти. По этой статье мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы. Пока Санкина отправили под домашний арест по решению Калининского районного суда.

«Сейчас общественность настроена на то, чтобы его оправдали, чтобы признали необходимую оборону или крайнюю необходимость в совершении им действий. Это большое заблуждение относительно всех, кто так считает. В данной ситуации его действия будут однозначно квалифицированы соответственно Уголовному кодексу», — сказал «360» адвокат Искандер Фархетдинов.

Он пояснил, что окончательный приговор будет зависеть от результатов экспертизы. Если выяснят, что мужчина умер из-за падения и удара головой, то статья будет о причинении смерти по неосторожности. При установлении, что он скончался из-за нападения - речь пойдет о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Если в заключении специалистов будет первый вариант, то Санкину необходимо написать явку с повинной, чтобы смягчить себе наказание. Если есть явка с повинной, то суд снижает срок на две третьих.

«Есть судебная практика по таким делам, в том числе и у меня. В данной ситуации эти действия позволят Санкину максимально снизить себе наказание». — заключил Фархетдинов.