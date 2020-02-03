Российский чиновник навестил больного коронавирусом. От видео и смешно, и тревожно

Глава Минздрава Забайкалья встретился с китайцем, которого лечат от коронавируса в Чите. К безопасности он подошел со всей серьезностью. Чиновник надел костюм химзащиты, резиновые перчатки и очки, похожие на горнолыжные. И это видео вызывает совершенно разную реакцию.

На кадрах со встречи видно, как глава Минздрава Забайкалья общается с пациентом с помощью переводчика. Мужчину лечат врачи краевой клинической инфекционной больницы Читы. Для защиты от смертельной инфекции все способы хороши, но внешний вид Кожевникова развеселил пользователей Сети. Перед встречей он надел резиновые перчатки, респиратор, зеленый костюм химзащиты и медицинскую шапочку. Образ дополнили ярко-красные очки, похожие на горнолыжные.

«Оделся как космонавт! Врачи и медсестры впервые увидели такую спецодежду», — написал один из пользователей. У некоторых же этот костюм химзащиты, наоборот, вызывает тревогу — угроза может быть серьезной.

По словам Кожевникова, он поговорил с иностранцем об условиях в больнице, которыми пациент оказался доволен. В его палате есть отдельная система вентиляции, санузел с горячей и холодной водой.

«Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе установить в боксе увлажнитель воздуха», — цитирует его портал Забайкальского края.

Жена и дочь гражданина Китая находятся под наблюдением медиков. Они уже сдали все анализы, а врачи пока ждут результаты.

Всего в России два случая заболевания коронавирусом. Второй заразившийся проходит лечение в Тюменской области.

Очаг инфекции находится в китайском Ухане, но заболевшие есть уже в США, Германии, Австралии, Таиланде и других странах. Смертельный вирус унес жизни более 360 человек, а число заразившихся перевалило за 17 тысяч.