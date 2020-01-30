Суд арестовал отца-отравителя из Пушкино на два месяца

Суд арестовал отца младенца, умершего из-за отравления снотворным летом 2019 года. Житель Пушкино подмешивал своему четырехмесячному сыну в питание доксиламин.

Мужчину арестовали на два месяца. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть ребенка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Пушкино признал свою вину, но попытался объяснить свой поступок заботой о ребенке.

«Беспокоился о своем сыне, у него нервные расстройства были», — процитировал слова мужчины Telegram-канал Life shot.

Ранее он говорил, что решил добавить снотворное в питание малыша, чтобы сын стал лучше спать, но не рассчитал с дозой. Он рассказал, что вычитал этот совет в интернете — там было сказано, что многие родители добавляют это снотворное в детское питание, чтобы успокоить крикливых малышей. Жене об этом он решил не рассказывать. Следователи установили, что он подсыпал снотворное и в ее еду.

Ребенок умер от передозировки доксиламином 20 июля 2019 года. По данным следствия, тело младенца обнаружил сам отец. Перед этим мама покормила ребенка и уложила спать.