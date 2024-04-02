Криминал 02 апреля 2024, 02:37 Стало известно, кто передавал оружие террористам из «Крокуса» Задержанный в Дагестане боевик заявил, что передал оружие террористам из Крокуса Freepik

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Один из задержанных в Дагестане боевиков признался, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на «Крокус». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

По словам мужчины, правоохранители нашли в его доме два автомата «Калашников» и 460 патронов.

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«Я возил им оружие — этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — признался он.

Задержанный отметил, что оказывал помощь напавшим на «Крокус», спонсировал их деньгами и предоставлял оружие.

Ранее правоохранительные органы задержали троих боевиков во время контртеррористической операции в Дагестане. Спецназовцы заблокировали террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. Во время осмотра мест задержания они нашли автоматическое оружие, самодельную взрывчатку и боеприпасы.

Позже в ЦОС ФСБ заявили, что пойманные боевики финансировали и обеспечивали исполнителей теракта в Московской области. Помимо этого, стало известно, что они собирались взорвать набережную в Каспийске.