Стали известны подробности убийства уральской блогерши

Муж уральской блогерши Кристины Журавлевой только спустя четыре дня после убийства решил избавиться от тела, которое все это время лежало дома. Об этом со ссылкой на свердловских следователей сообщил E1.ru.

Муж Журавлевой, обвиняемый в ее убийстве, предположительно, задушил ее собственными руками после ссоры. Девушка скончалась на месте. После этого ее супруг четыре дня не решался избавиться от тела. Все это время ее труп лежал дома, пока не начал разлагаться, написало издание.

По информации журналистов, Журавлев в ночь на 9 апреля решил вывезти тело супруги в лес, для этого он арендовал машину и отправился в район оживленной трассы. Там в 10 метрах от дороги и был найден труп блогерши.

Личность погибшей девушки оставалась неустановленной, поскольку никто не заявлял о ее пропаже. Но 30 апреля в отдел полиции с заявлением о пропавшей супруге обратился сам Дмитрий. Следователи сопоставили все факты и пришли к выводу, что погибшая как раз и является его женой.

Следователи допросили мужа блогерши и проверили его на детекторе лжи. В итоге он сознался в убийстве и дал признательные показания. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Кристина Журавлева пропала еще в начале апреля, но никто не искал ее. А через две недели ее тело обнаружили в лесу под Арамилем. Долгое время девушку не могли опознать.