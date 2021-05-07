СМИ: муж уральской блогерши сознался в ее убийстве

Дмитрий Журавлев признался правоохранителям в убийстве своей жены Кристины — блогера из Свердловской области. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание написало, что мужчина написал явку с повинной. Источник рассказал, что причиной убийства стали семейные конфликты. Журавлев объяснил следователям, что пошел на преступление из-за устраиваемых женой скандалов.

Кристина Журавлева пропала в начале апреля. Однако никто из семьи не стал ее искать. Тело нашли случайно в лесу под Арамилем 16 апреля. Долгое время ее не могли опознать.

У 28-летней Журавлевой было 57 тысяч подписчиков в Instagram. Она ежедневно рассказывала о красоте, моде и своей жизни. Последний пост появился на ее странице 3 апреля.

Кристина по образованию была педагогом, но официально работала SMM-менеджером в одной из городских компаний. Ее муж Дмитрий в последнее время не работал. Когда он пришел в полицию, правоохранители заподозрили, что мужчина находился под воздействием наркотиков.