Криминал 12 мая 2023, 15:37 Спрятавшему Трепову после теракта в Петербурге запретили менять место жительства «78»: спрятавшему Трепову Касинцеву запретили менять место жительства РИА «Новости»

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Дмитрий Касинцев, который укрывал причастную к теракту в кафе Петербурга Дарью Трепову, не может покидать или менять свое место жительства. Об этом сообщил Telegram-канал «78».

Касинцев сейчас находится под домашним арестом. Ему нельзя без письменного разрешения судьи ни с кем общаться, кроме своей семьи и адвокатов. Также молодому человеку запрещено отправлять или получать послания, пользоваться интернетом.

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Теракт в одном из кафе Петербурга произошел 2 апреля во время творческой встречи военкора Владлена Татарского. Дарья Трепова подошла к нему на мероприятии и подарила бюст. Через некоторое время в заведении произошел взрыв. Татарский погиб на месте, десятки человек получили ранения.

Позже стало известно, что в статуэтке находилось взрывное устройство. Вручившую военному корреспонденту «подарок» удалось найти на следующий день. Все время после случившегося девушка пряталась в квартире своего знакомого — Дмитрия Касинцева. Изначально молодой человек проходил по делу как свидетель.

Однако когда следователи узнали, что он был в курсе произошедшего в кафе и причастности к этому Треповой, против него возбудили дело. Касинцеву предъявили обвинения о несообщении о преступлении.