Общество 03 мая 2023, 13:22 «Больше всего хочется умереть». Трепова дала первое интервью после взрыва на Университетской набережной Дарья Трепова заявила, что случайно выжила после подрыва кафе на Университетской РИА «Новости»

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Главная фигурантка дела о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге и убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что безумно сожалеет о произошедшем. В интервью Telegram-каналу «Ротонда» она сказала, что до последнего верила, что в посылке, которую ей поручили передать, не было ничего опасного. Девушка считает, что выжила «чисто случайно».

«Я безумно сожалею о произошедшем, молюсь о здоровье пострадавших и постараюсь организовать сбор средств на восстановление жертвам трагедии», — сказала Трепова.

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По словам 26-летней Дарьи, она работала в магазине винтажной одежды, но уволилась из-за разногласий с владельцем. Жительница Петербурга решила, что ее уход из магазина станет точкой роста. К тому же, поделилась Трепова, друг-журналист предложил переехать в Украину и попробовать себя в роли военкора.

«Больше всего хочется умереть. Раз за разом прокручиваю все события в голове. И я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках. Почему легко поверила, что в посылке, которую меня попросили передать, нет ничего опасного. Самое невыносимое — моими руками убили человека и покалечили десятки», — заявила она.

Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов. В этот же список попал украинец Юрий Денисов. По версии следствия, он передал Треповой взрывное устройство, при детонации которого погиб военкор Владлен Татарский — настоящее имя Максим Фомин.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной прогремел 2 апреля 2023 года. В заведении проходила патриотическая встреча, на которой выступал Татарский. Трепова пронесла в здание статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее Владлену. Военкор погиб, еще 40 человек пострадали, им пообещали финансовую помощь.

Спустя несколько недель после трагедии российские военные эксперты получили подозрительные посылки со статуэтками. Общественный деятель Константин Сивков предположил, что в России может готовиться серия террористических актов.