Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» заплатят 36 млн рублей дополнительных компенсаций

«Рассмотрено гражданское дело по восьми искам потерпевших к АО „Кемеровский кондитерский комбинат“ о взыскании компенсации вреда. Указанным решением исковые требования истцов удовлетворены на общую сумму 36 миллионов рублей», — подтвердил представитель суда. Его слова привел ТАСС.

Решение было принято 30 декабря в ходе заседания суда. Истцами выступили родственники погибших при пожаре.

Рудничный районный суд Кемерова ранее обязал собственника ТЦ «Зимняя вишня» выплатить родственникам жертв пожара свыше 100 миллионов рублей компенсаций. Об этом сообщала пресс-служба общественного центра помощи пострадавшим в сгоревшем ТРЦ.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадавшими считаются еще 147 человек. По факту пожара были возбуждены три уголовных производства.