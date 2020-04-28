Сотрудница Росатома отдала миллион рублей мошенникам

Телефонные мошенники развели одну из сотрудниц Росатома на миллион рублей. Они представились сотрудниками банка и выпытали необходимую информацию, чтобы списать деньги с карт.

Мошенники звонили сотруднице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в период с 9 марта по 24 апреля, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Полицейские выяснили, что злоумышленники звонили женщине и представлялись сотрудниками Сбербанка. Они выяснили необходимую информацию и убедили ее перевести деньги со своей банковской карты на другие счета.

В итоге женщина отдала злоумышленникам более одного миллиона рублей. Затем она обратилась за помощью в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сейчас злоумышленники стали придумывать все больше новых способов нажиться на россиянах. В Сети появились предложения о продаже пропусков и различных несуществующих вещей. Роспотребнадзор посоветовал пользователям тщательнее проверять информацию.

В «Лаборатории Касперского» напомнили, что в случае с банковскими обманами нужно всегда иметь в виду, что служба безопасности никогда не звонит клиентам банка и не говорит, что их деньги заблокированы или кто-то пытается их украсть.