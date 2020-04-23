Повышаем скептицизм. Как распознать мошенника и что нужно ему ответить

За последние недели мошенники стали на 30% чаще звонить россиянам под видом сотрудников банка. В «Лаборатории Касперского» заметили рост обманов во время самоизоляции.

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что во время самоизоляции выросло число попыток похитить деньги с банковских карт и счетов с помощью телефонных обманов. Но, кроме того, мошенники стали часто использовать тему коронавируса и создавать сайты.

«На этих ресурсах, например, предлагают купить маски. Собственно, никаких масок пользователь не дождется после проведения оплаты. Либо оформить безлимитный пропуск для выхода на улицу. Есть сайты с информацией о том, что положена компенсация за то, что вы сидите дома. Все эти сайты являются мошенническими. По нашим данным, два из трех сайтов, посвященных тематике самоизоляции, вируса, являются мошенническими», — сказал Сергей Голованов.

Эксперт отметил, что сейчас пользователи стали более уязвимыми, ведь раньше за безопасность в интернете отвечали специалисты компании. Теперь все переведены на удаленную работу, а значит сотрудник отвечает сам за себя.

Голованов призвал пользоваться специальными программами, которые обезопасят от фишинга и мошенничества, и не верить тому, что написано в интернете — к информации нужно относиться скептически и критически. Что касается банковских обманов, здесь нужно действовать более решительно.

Главное — помнить, что служба безопасности никогда не звонит клиентам банка и не говорит, что их деньги заблокированы, что кто-то пытается их украсть. В этот момент нужно просто сказать человеку на другом конце провода, что эта информация не интересна. И положить трубку Сергей Голованов.

Банки зафиксировали повышение активности мошенников на фоне пандемии коронавируса. В Промсвязьбанке рассказали, что число жалоб от клиентов на попытки обмана выросло на треть.