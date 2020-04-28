Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества в пандемию

Пандемия изменила весь мир, но только не мошенников. Они даже в этот сложный период не перестают обманывать доверчивых людей и придумывают для этого все новые способы.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, теперь преступники предлагают купить несуществующие товары или услуги. Некоторые готовы «оформить» и социальные льготы.

«Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража», — заявили эксперты.

Аферисты часто предлагают приобрести маски с фильтрами, которые отсеивают вирус, или также «функционирующий» очиститель воздуха. Естественно, за свои товары они просят большие деньги, хотя эффективность этих вещей не доказана.

Еще один способ подзаработать — создание вирусных сайтов, которые распространяют вредоносное ПО. С помощью таких программ преступники крадут данные банковских карт или личные данные пользователей. Нередко эти порталы могут маскироваться под официальные сайты известных организаций. Например, Минздрава или ВОЗ.

Кроме того, мошенники могут «помочь» с оформлением пособий и компенсаций за понесенный от коронавируса ущерб. Для этого они запрашивают личные данные человека. Также они предлагают оформить банкротство или урегулировать взыскание за комиссию. Получив предоплату, аферисты исчезают.

Роспотребнадзор советует тщательно проверять информацию о благотворительных акциях или предложения по удаленной работе.

Ранее в Москве задержали двух мошенников, которые продавали поддельные электронные пропуска для передвижения по городу.