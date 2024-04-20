Криминал 20 апреля 2024, 22:39 Сотрудников таможни и ГИББД посадили на 10 лет в Дагестане Восемь человек осудили за уклонение от таможенных платежей в Дагестане Freepik

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Советский районный суд Махачкалы осудил 8 человек за уклонение от уплаты таможенных платежей и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По данным следствия, в преступном сообществе состояли сотрудники местного таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.

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Подсудимых приговорили к девяти и 10 годам строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

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