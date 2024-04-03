Общество 03 апреля 2024, 03:18 ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов РБК: «Ашан» заявил о налоговом риске на 180,9 миллиона рублей после проверки ФНС РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба заподозрила «Ашан» в неуплате налогов. Торговая сеть сообщила о риске доначисления почти 181 миллиона рублей, написало издание РБК.

ФНС по результатам проведенной в 2023 году выездной проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 миллиона рублей неуплаченных налогов, следует из отчета торговой сети. На сами налоги из этой суммы приходится 125,9 миллиона рублей, говорится в документе.

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Год назад финансовая прокуратура Франции инициировала расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании «Ашан». Расследование началось в марте 2020 года из-за подозрений в подкупе иностранных должностных лиц, а также коррупции со стороны частных лиц, соучастии и сокрытии нарушений.