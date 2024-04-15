Криминал 15 апреля 2024, 21:12 Портнягину избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов Суд Москвы приговорил Портнягина к домашнему аресту на два месяца Freepik

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Предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Тверской районный суд Москвы приговорил его к домашнему аресту сроком почти на два месяца, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд постановил заключить автора YouTube-канала «Трансформатор» под домашний арест на срок один месяц 28 дней, то есть до 10 июня 2024 года. На этот период для обвиняемого установили определенные ограничения.

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Портнягина обвиняют по двум статьям: «Уклонение от налогов» и «Отмывание денежных средств».

Основателя сообщества Club 500 Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону после его поездки с гуманитарной помощью в зону СВО. Следственный комитет заявил, что блогер полностью возместил ущерб по делу о налогах. После сообщений о задержании бизнесмен принял участие в стриме канала «Министерство логики».