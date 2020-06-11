Сотрудники ФСИН увезли актера Ефремова

На опубликованных кадрах видно, как актера, натянувшего кепку на глаза вывели из квартиры мужчины в форме.

Общаться с журналистами и отвечать на их вопросы Ефремов не захотел.

«Московский комсомолец» сообщил, что к актеру приехали сотрудники ФСИН. Это произошло после регистрации мобильного телефона Ефремова в Telegram. Связаны ли эти события — неизвестно. Ефремов находится под домашним арестом, во время которого ему нельзя пользоваться интернетом.

Не исключено, что это может быть связано со вторым делом, которое завели в минувшую среду. Следователи установили, что Ефремов покупал наркотики у неустановленных лиц. По признакам, попадающим под часть первую статьи 228 о приобретении, хранении и перевозке запрещенных средств, завели уголовное дело.

«Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Ефремова увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве. Актеру хотят задать ряд вопросов об устроенной им аварии.

Пьяный Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавшего водителя достали из искореженной кабины и увезли в больницу, где он на следующий день скончался.

Медицинское освидетельствование показало в крови Ефремова алкоголь и следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест до 9 августа. Против актера завели уголовное дело за управление автомобиля в нетрезвом виде, которое привело к гибели человека.