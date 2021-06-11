Сотрудника подмосковного СИЗО №8 Романа А. арестовали по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, мужчина был задержан в торговом центре в Котельниках в начале июня. У него изъяли магнитный носитель с данными, которые он, по версии следствия, собирался передать третьим лицам без доступа к гостайне.

Изъятый носитель отправили на экспертизу. В отношении сотрудника СИЗО было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Его уволили со службы. Бабушкинский суд Москвы арестовал его до 3 августа. Подробности дела не разглашаются.

В конце апреля ФСБ задержала севастопольца, который передавал украинской разведке государственные тайны о Черноморском флоте. Было возбуждено дело по статье о госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

В том же месяце суд вынес приговор бывшему помощнику полпреда президента в УРФО Александру Воробьеву. Его признали виновным в госизмене и приговорили к 12,5 года колонии.