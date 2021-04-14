Экс-помощника полпреда президента в УРФО приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

Бывшего помощника полпреда президента в УРФО приговорили к 12,5 года колонии. Александра Воробьева признали виновным в госизмене, сообщили РИА «Новости» в суде.

Приговор вынес Московский городской суд. Отбывать наказание Воробьеву предстоит в колонии строгого режима. Помимо срока в ИК, а также двух лет ограничения свободы, Воробьев был лишен классного чина «действительный государственный советник РФ 3-го класса».

Процесс прошел в закрытом режиме. Бывший помощник полпреда был признан виновным в выдаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну. Эти данные, согласно материалам дела, Воробьев узнал, используя свое служебное положение.