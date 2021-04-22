Севастопольца задержали за передачу государственных тайн украинской разведке

В Севастополе задержали гражданина России, который передавал украинской разведке государственные тайны о Черноморском флоте. Возбуждено дело по статье о госизмене.

«Федеральной службой безопасности России в Севастополе задержан гражданин РФ, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — сообщили в ФСБ.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Если его вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Подробности дела и личность подозреваемого не раскрываются.

Ранее бывшего помощника полпреда президента в УРФО Александра Воробьева приговорили к 12,5 года колонии за госизмену. Экс-помощник полпреда был признан виновным в выдаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну. Эти данные, согласно материалам дела, Воробьев узнал, используя свое служебное положение.