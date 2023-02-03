Криминал 03 февраля 2023, 10:14 Сотрудник полиции погиб при взрыве в Энергодаре Рогов: при взрыве в Энергодаре погиб сотрудник полиции

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Погибшим при взрыве в Энергодаре Запорожской области оказался сотрудник полиции. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб сотрудник [органов] внутренних дел», — объявил он.

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Владимир Рогов предупредил, что это предварительная информация, и показал кадры с места теракта. На них во дворе жилого дома горел автомобиль. По его словам, взрыв оказался очень сильным — сгорела стоявшая по соседству машина и разбились стекла в окнах до девятого этажа. Территорию оцепили, огонь потушили.

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Автомобиль взорвали 3 февраля, около 07:50, вблизи 5-го микрорайона. Погиб один человек. Информацию о смерти полицейского подтвердило ГУВД Запорожской области, он работал в территориальном органе внутренних дел. На место выехала следственно-оперативная группа.