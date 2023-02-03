Происшествия 03 февраля 2023, 08:38 Взрыв прогремел в Энергодаре Рогов сообщил о взрыве в Энергодаре РИА «Новости»

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Сильный взрыв прозвучал в Энергодаре утром 3 февраля. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, взрыв произошел около 07:50. Особенно громко его было слышно в 5-м микрорайоне города, уточнил Рогов. Подробности случившегося он не привел, пообещав представить их позже.

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Ранее Рогов сообщал о снижении интенсивности боевых действий в Запорожской области по сравнению с ситуацией неделю назад. Он отметил, что основной упор делается на разведку и артиллерийские дуэли. А противник пытается укреплять позиции, особенно в Запорожье, уточнил политик.

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Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС. ВСУ регулярно обстреливают город и территорию, прилегающую к атомной станции. В конце января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что переговоры о создании защитной зоны вокруг объекта продвигаются непросто.