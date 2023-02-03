03 февраля 2023, 08:49
Жертвой взрыва автомобиля в Энергодаре стал один человек
Рогов: в Энергодаре взорвался автомобиль, погиб один человек
Утром в Энергодаре произошел взрыв автомобиля, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, жертвой теракта стал один человек.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых структур, добавил он. По его данным, взрыв автомобиля был настолько сильным, что в расположенных рядом многоэтажных домах выбило окна.
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Точное место ЧП Рогов не уточнил, но ранее уточнял, что особенно громко взрыв было слышно в 5-м микрорайоне города. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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В конце декабря прошлого года автомобиль подорвали в центре Мелитополя недалеко от входа в парк Горького. От иномарки практически ничего не осталось. Причиной взрыва, по данным правоохранителей, стало срабатывание взрывного устройства. Тогда в результате диверсии никто из местных жителей не пострадал.
Обстановка в Запорожье
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