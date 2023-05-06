Криминал 06 мая 2023, 02:29 Сотни миллионов рублей арестовали на счетах Блиновской и ее мужа ТАСС: на счетах блогера Блиновской арестовали сотни миллионов рублей в разной валюте РИА «Новости»

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Следователи наложили арест на счета блогера Елены Блиновской и ее мужа по делу о неуплате около одного миллиарда рублей налогов. Как стало известно ТАСС, речь идет о сотнях миллионов рублей.

По данным источника агентства, при расследовании уголовного дела правоохранители выявили четыре банковских счета у самой Блиновской и два у ее мужа.

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«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», — рассказал источник.

По его сведениям, деньги семьи блогера хранились в таких банках, как Альфа-банк, Российский сельскохозяйственный банк, Севергазбанк, Фора-банк, а также МТС Банк.

Блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ 27 апреля через границу с Белоруссией. Она купила авиабилеты для вылета в другую страну, чтобы запутать следы. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также в легализации средств в особо крупном размере. Во время допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сейчас женщина находится под домашним арестом.