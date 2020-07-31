Мать узнала о смерти рэпера Картрайта от знакомых

«Я не хочу никакого шоу и публичности. Я лишь хочу забрать своего сына и его ребенка», — поделилась Юшко. Она также добавила, что приехала бы, но из-за пандемии не может этого сделать, так как нет транспорта.

Женщина никогда не видела ни невесту, ни внука. Они общались только по Сети. А о смерти сына ей рассказали знакомые, который прочитали новости о гибели в интернете. Она поделилась, что репер никогда не жаловался ей на свое самочувствие. И по словам Юшко, наркотики Картрайт не употреблял.

О смерти репера сообщила его жена. Она связалась со своим адвокатом и рассказала собственную версию произошедшего. По ее словам, Картрайт умер от передозировки наркотиками. Однако супруга поделилась с адвокатом, что расчленила мужа, при этом его фанатам собиралась сообщить, что он исчез. Позже следователи вызвали девушку на допрос.