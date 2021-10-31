Появилось видео с места убийства девочек-сестер в Туве

Следственный комитет показал видео с места убийства двух девочек-сестер в Кызыле. На кадры попали типичный двор, окруженный девятиэтажками, и полицейские машины с мигалками.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Туве сообщили, что на улице Допсанчапа в Кызыле нашли двух девочек девяти и 14 лет с тяжелыми травмами. Они оказались сестрами. Девятилетний ребенок умер на месте, а подросток — чуть позже в больнице. По подозрению в убийстве силовики задержали 23-летнего уроженца Тес-Хемского района, который ранее был судим.

Следователи изучили место преступления, назначили необходимые экспертизы и завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. Сотрудникам СК предстоит изучить все обстоятельства гибели детей и определить преступника.

На прошлой неделе на севере Красноярского края пропали две 11-летние школьницы. Об исчезновении детей в полицию сообщила их мачеха. Полицейские определили круг общения девочек и приступили к поискам.