СМИ: у московских фанатов проводят обыски после массовой драки у метро
К столичным футбольным фанатам пришли с обысками. Полиция нагрянула к ним после массовой драки у станции метро «Маяковская». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Сколько человек обыскивают и за какие команды они болеют, не уточняется. Трех жителей Московской области уже задержали накануне — их заподозрили в участии в потасовке.
Драка произошла днем 29 февраля, в ней участвовали десятки, если не сотни человек. Фанатам «Спартака» устроили засаду в метро. Из-за случившегося электропоезда ходили с задержкой. Некоторые пассажиры поддались панике.
Конфликт продолжился на улице, где поединки больше были одиночными. Камеры видеонаблюдения засняли, как толпа бежит к троллейбусу. Возле него потасовка продолжилась.
Причиной драки, скорее всего, стали неприязненные отношения между болельщиками «Динамо» и «Спартака».
Полицейские возбудили после случившегося уголовное дело о хулиганстве. Расследование продолжается.