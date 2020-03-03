СМИ: у московских фанатов проводят обыски после массовой драки у метро

Сколько человек обыскивают и за какие команды они болеют, не уточняется. Трех жителей Московской области уже задержали накануне — их заподозрили в участии в потасовке.

Драка произошла днем 29 февраля, в ней участвовали десятки, если не сотни человек. Фанатам «Спартака» устроили засаду в метро. Из-за случившегося электропоезда ходили с задержкой. Некоторые пассажиры поддались панике.

Конфликт продолжился на улице, где поединки больше были одиночными. Камеры видеонаблюдения засняли, как толпа бежит к троллейбусу. Возле него потасовка продолжилась.

Причиной драки, скорее всего, стали неприязненные отношения между болельщиками «Динамо» и «Спартака».

Полицейские возбудили после случившегося уголовное дело о хулиганстве. Расследование продолжается.