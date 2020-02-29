Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовое побоище. Видео

Болельщики «Спартака» угодили в засаду, которую им устроили фанаты столичного «Динамо». Вместо шествия к стадиону получилось групповое побоище. Полиция задержала нескольких участников потасовки.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, несколько сотен болельщиков «Спартака» приблизительно в 13:00 вышли из поезда на станции «Маяковская» московской подземки. Они собирались выйти на Тверскую и пройтись шествием к стадиону «Динамо». Но в метро болельщиков «красно-белых» уже ждали.

«На платформе фанаты „Динамо“ устроили засаду и неожиданно напали на „спартачей“. В ходе драки некоторые из них получили травмы и не смогли выйти из метро. Драка переместилась на улицу, разбившись на одиночные поединки», — рассказал очевидец.

По его словам, драка на улице неизвестно сколько бы продолжалась, но подоспели правоохранители. Нескольких участников потасовки задержали.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» начался в 16:30. На момент публикации новости «Спартак» выигрывал у «Динамо» со счетом 1:0. На 29 минуте встречи ворота соперника поразил Зелимхан Бакаев. С этим же счетом команды ушли на перерыв.