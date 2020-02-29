Болельщики «Спартака» и «Динамо» дерутся возле троллейбуса. Видео с камер

Болельщики «Динамо» подрались с фанатами «Спартака». В побоище участвовали десятки человек. Драка попала на камеры видеонаблюдения.

Драка началась в метро на станции «Маяковская» примерно в 13:00. Болельщики «Спартака» планировали выйти на Тверскую и пойти к стадиону «Динамо», но их планы не сбылись. Фанаты «Динамо» устроили соперникам засаду. Вскоре побоище переместилось на улицу — и попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как толпа людей бежит в сторону троллейбуса, а затем продолжает там драку.

Ранее очевидец рассказал «360», что некоторые болельщики получили травмы еще в метро — они не присоединились к драке на улице. Он подчеркнул, что не знает, сколько бы продолжалось побоище между фанатами разных футбольных команд, если бы не правоохранители. Они разняли фанатов и задержали нескольких участников потасовки.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» начался в 16:30. Команда «красных» победила своих соперников со счетом 2:0.