Болельщики «Спартака» и «Динамо» дерутся возле троллейбуса. Видео с камер
Драка началась в метро на станции «Маяковская» примерно в 13:00. Болельщики «Спартака» планировали выйти на Тверскую и пойти к стадиону «Динамо», но их планы не сбылись. Фанаты «Динамо» устроили соперникам засаду. Вскоре побоище переместилось на улицу — и попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как толпа людей бежит в сторону троллейбуса, а затем продолжает там драку.
Ранее очевидец рассказал «360», что некоторые болельщики получили травмы еще в метро — они не присоединились к драке на улице. Он подчеркнул, что не знает, сколько бы продолжалось побоище между фанатами разных футбольных команд, если бы не правоохранители. Они разняли фанатов и задержали нескольких участников потасовки.
Матч между «Спартаком» и «Динамо» начался в 16:30. Команда «красных» победила своих соперников со счетом 2:0.