СМИ сообщили о задержании мужчины, избившего пиар-директора «Спартака»

В Москве задержали мужчину, избившего пиар-директора «Спартака» Антона Фетисова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По неподтвержденным данным, злоумышленнику 31 год. Он уже дал признательные показания. Участниками драки, в которой пострадал Фетисов, были несколько человек. Но удары по голове пиар-директору «Спартака» наносил только один из его оппонентов.

Потасовка произошла 10 мая на выходе из бара Jeremy’s в районе Новокосино. Там Фетисов был со своей женой и сестрой. В какой-то момент он увидел дерущихся, решил их разнять, но в итоге получил сильные травмы.

В больнице у него диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга. Пресс-атташе футбольного клуба Ярослав Кулемин заявил, что в «Спартаке» не связывают нападение с профессиональной деятельностью Фетисова. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Сейчас состояние Фетисова врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Накануне в Сети появилось видео драки. На записи видно, что пиар-директор пытается разнять незнакомых мужчин. Но один из них успевает несколько раз сильно ударить его по голове.