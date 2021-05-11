Появилось видео избиения пиар-директора «Спартака» в Москве

Избиение пиар-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова в Москве зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения. Драка произошла у ресторана, где Фетисов был с женой и сестрой.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, можно увидеть, что пиар-директор пытается унять участников потасовки. Но один из его оппонентов успевает нанести ему несколько сильных ударов по голове.

В итоге Фетисов попал в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мозга и перелом височной кости. Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин ранее заявил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Нападавших ищут.

«Связано это с профессиональной деятельностью или нет, пока не можем сказать», — подчеркнул Кулемин.

Супруга и сестра Фетисова, по предварительным данным, не пострадали.