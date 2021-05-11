Жертва чужого конфликта. Главное об избиении пиар-директора «Спартака»

Директора по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова избили у одного из московских ресторанов. Сейчас он в реанимации с тяжелыми травмами головы. По предварительным данным, к профессиональной деятельности пиар-директора случившееся отношения не имеет: он пострадал, разнимая потасовку.

Драка с последствиями

Драка, по данным Telegram-канала «112», произошла 10 мая на выходе из бара Jeremy’s в районе Новокосино, где Антон Фетисов отдыхал с женой и сестрой. РЕН ТВ добавил, что медиадиректор пытался разнять потасовку и сам оказался ее жертвой.

Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестный мужчина несколько раз ударил Антона Фетисова, в том числе и по голове.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил изданию Sports.ru, что заведено уголовное дело. По его словам, Антон Фетисов пока находится в реанимации, хотя и в сознании.

«Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать», — сказал Мележиков.

После драки Фетисов сам обратился в травмпункт, откуда его увезли на скорой в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной кости, черепно-мозговую травму и еще ряд повреждений. Telegram-канал Life Shot добавил, что уже в больнице пиар-директор футбольного клуба стал жаловаться на головную боль и ухудшение слуха с левой стороны.

По словам пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина, Фетисову пока сложно говорить.

Кто такой Антон Фетисов?

Антону Фетисову 42 года. Он пришел в «Спартак» на позицию пиар-директора в 2020 году на смену Антону Лисину. Причем Фетисов говорил о том, что задачи убрать его предшественника из клуба не было. Основной целью прихода в «Спартак» новый пиар-директор ставил усиление коммуникации.

«В «Спартаке» была заметна медлительность пресс-службы при подготовке позиций клуба, в частности, в связи с ситуацией с проводами команды в Тулу, когда красно-белые долго не высказывали свою позицию относительно поддержки фанатов», — рассказывал Фетисов «Чемпионату».

До этого он работал на аналогичной должности директора по связям с общественностью в БКС Банке. Но в «Спартаке» Фетисов вызывал немало критики. Совсем недавно, после победы «Спартака» в матче с ЦСКА, в Twitter-аккаунте клуба появилась сомнительная публикация со словами: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». Многие восприняли ее как оскорбление. Сам Фетисов ничего подобного в посте не нашел.

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа „По коням“, диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом „поскакали“. Да и Twitter — это площадка, где не общаются языком официальных писем», — процитировал пиарщика в Telegram-канале спортивный журналист Василий Конов.

Ранее Фетисов достаточно успешно комментировал от лица клуба различные скандалы, которые оказывались достоянием общественности. Среди прочего можно вспомнить оскорбительные высказывания в адрес тренера клуба Доменико Тедеско и другие.