СМИ сообщили, что утонувший в Неве мальчик был сыном миллиардера

Восьмилетний мальчик, который утонул в Неве в Ленинградской области, мог быть сыном миллиардера Станислава Логунова. Такую версию выдвинул Telegram-канал Shot.

Случай произошел 24 января. По данным издания, ребенок с братом-близнецом и 25-летней тетей гуляли по берегу реки во Всеволожском районе в деревне Новосаратовка. В какой-то момент мальчик провалился под лед, но когда родственница повернулась на шум, то уже не увидела племянника. Женщина подбежала к месту происшествия и тоже свалилась в воду, но она смогла выбраться.

Тело ребенка сейчас ищут. В операции участвуют 37 спасателей и 13 единиц техники.

Shot сообщил, что отцом погибшего мальчика является председатель совета компании «Мегамейд», бизнес-коуч, радиоведущий Станислав Логинов. Он в рейтинге «Делового Петербурга» в 2019 году занял 213-е место, его состояние оценивалось в 2,8 миллиарда рублей.

Тем временем в Ленинградской области продолжаются и поиски женщины, которая утонула на глазах близких в необорудованном месте для купания.