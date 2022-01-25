Ребенок провалился под лед в Ленинградской области

Ребенок провалился под лед в акватории Невы во Всеволжском районе Ленинградской области. Спасатели ведут его поиски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в деревне Новосаратовка. В 18:40 24 января спасателям поступило сообщение о том, что ребенок провалился под лед.

«Незамедлительно к месту были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения, которые сразу приступили к поисковым работам», — уточнили в МЧС.

В поисках ребенка участвуют 37 спасателей и 13 единиц техники.

В городской прокуратуре Всеволжска предполагают, что ребенок провалился под лед около полудня 24 января. На месте проишествия побывали сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура даст оценку эффективности работы аварийно-спасательных служб и исполнению родителями своих обязанностей.

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