Ребенок провалился под лед в Ленинградской области
Спасатели ищут семилетнего мальчика, который провалился под лед в Ленинградской области
Ребенок провалился под лед в акватории Невы во Всеволжском районе Ленинградской области. Спасатели ведут его поиски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в деревне Новосаратовка. В 18:40 24 января спасателям поступило сообщение о том, что ребенок провалился под лед.
«Незамедлительно к месту были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения, которые сразу приступили к поисковым работам», — уточнили в МЧС.
В поисках ребенка участвуют 37 спасателей и 13 единиц техники.
В городской прокуратуре Всеволжска предполагают, что ребенок провалился под лед около полудня 24 января. На месте проишествия побывали сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура даст оценку эффективности работы аварийно-спасательных служб и исполнению родителями своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что жительница Ленинградской области утонула в необорудованной купели на глазах у детей. Найти ее тело не могут уже несколько дней