Жительница Ленобласти утонула в необорудованной купели на глазах у детей. Найти ее тело не могут уже несколько дней

Жительница Ленинградской области погибла во время крещенских купаний под Гатчиной. Ее унесло под лед течением, когда она прыгнула в прорубь. В этот момент рядом с самодельной купелью находились ее дети и муж. Водолазы ищут тело женщины уже несколько дней, но их работа пока так и не дала результатов.

Прыжок 40-летней женщины в прорубь заснял на видео один из присутствующих. Позже ролик появился в соцсетях. На кадрах видно, что женщина в черном купальнике закрывает нос одной рукой и прыгает в ледяную воду. Ноги женщины сразу же затягивает под лет течением, а затем она вся уходит под воду. Через несколько секунд ей на помощь срывается мужчина.

«Ушла, ребята, ушла! Быстрее! Все сюда!» — кричит голос за кадром.

После этих слов мужчина ныряет в прорубь, но уже не может никого в ней найти. Когда дети увидели, что их мама не вынырнула, они начали плакать и звать ее.

Как уточнило 47news со ссылкой на правоохранительные органы, необорудованная прорубь находилась на реке Оредеж в деревне Выра. Женщина нырнула в самодельную купель после бани. Спасатели получили сообщение о случившемся утром 19 января.

Поиски погибшей

На место отправили водолазов, которые развернули поисковую операцию. По информации ГУ МЧС по Ленобласти, к поиску привлекли водолазов поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. К 21 января они обследовали 3,5 километра дна. Всего водолазы погружались в реку 13 раз.

«Спасательные формирования были незамедлительно направлены к месту происшествия, но по сей день продолжаются поисковые работы», — сказал 22 января начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Ленобласти Дмитрий Ушинский «Невским новостям».

Поиски осложняет сильное течение. Днем 23 января к поискам тела женщины решили присоединиться добровольцы из Москвы и Ивановской области.

«Работы планируется проводить при помощи двух комплексов ТНПА Rovbuilder модели РБ-100 и РБ-150. Также на место поиска везут подводные камеры с инфракрасной подсветкой», — сообщили в сообществе «Водолазная группа «ДобротворецЪ» во «ВКонтакте».

Поисковую операцию возобновят утром 24 января. Кроме добровольцев погибшую будут искать специалисты Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«В понедельник продолжим поиски с помощью телеуправляемого подводного аппарата Rovbuilder. Он позволяет получить точную визуальную информацию о состоянии, в настоящее время, объектов в водной толще с возможностью видеозаписи для дальнейших обследований», — пояснили в пресс-службе общества.

Как отметил Ушинский, купель в Выре была самодельной. По всей Ленинградской области для верующих подготовили специальные места для крещенских купаний. Там дежурили спасатели и медики. Ни в этой из этих точек не произошло ни одного несчастного случая. Погибшая ныряла в необорудованном месте, где ей никто не мог помочь.