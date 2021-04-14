СМИ: предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего зарезал свою сестру в Азербайджане

Подозреваемый в убийстве в Москве вора в законе Али Гейдарова (Алика Рыжего) ранее уже был судим за жестокую расправу над своей сестрой в Азербайджане в 2008 году. Он зарезал родственницу и ранил ее любовника, сообщил РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова в фитнес-клубе ЖК «Алые паруса» подозревается 37-летний Матлаб Паша Оглы Султанов.

Выяснилось, что у него криминальное прошлое. Почти 13 лет назад он зарезал свою 33-летнюю сестру. Причиной стало недовольство ее возлюбленным. Последнему Султанов порезал ухо.

СМИ предположили, что, находясь в тюрьме, Султанов познакомился с членами преступной группировки, которые втянули его в свои ряды.

Правоохранители также не исключают, что расстрел Гейдарова в фитнес-клубе в Москве может быть связан с убийством еще одного криминального авторитета — Надира Салифова, известного как Лота Гули. Его убили в гостиничном номере в Турции. Известно, что Гейдаров и Салифов конфликтовали уже много лет подряд.

Альберт Рыжий был убит 12 апреля. Киллер выстрелил в него, когда тот занимался на беговой дорожке в фитнес-клубе ЖК «Алые паруса». До этого вору в законе несколько раз удавалось спастись от покушения.